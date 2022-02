Πάιατ: Η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου είναι αδιαμφισβήτη

Τη θέση της Ουάσιγκτον ότι η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου είναι αδιαμφισβήτη, επανέλαβε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος συναντήθηκε νωρίτερα με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο υπό φως των πρόσφατων προκλητικών δηλώσεων των Τούρκων αξιωματούχων και οι εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Ο Αμερικανός πρέσβης από την πλευρά του με ανάρτησή του στο Twitter εξέφρασε την ευχαρίστησή του για τη συνάντηση με τον κ. Δένδια, όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις.

Grateful to update w/ @NikosDendias and underscore our commitment to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. As we discussed our shared goals for regional stability, I affirmed what Washington has made clear: the sovereignty of Greece over its islands is not in question. pic.twitter.com/xrAtc59Q4y

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) February 14, 2022