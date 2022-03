Βρετανία: Η Λιζ Τρας, ο Νίκος Βέρτης και το… λαθάκι

Ένα μάλλον χαριτωμένο λάθος της Βρετανίδας υπουργού Εξωτερικών Λις Τρας έκανε γνωστή στην Ελλάδα τη συνάντησή της με τον Έλληνα ομόλογό της Νίκο Δένδια και σε πολλούς που δεν την είχαν υπόψιν τους.

Σε ανάρτησή της στο Twitter και στο Facebook το γραφείο της κας Τρας ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα καταδικάζουν ομού την βάρβαρη εισβολή στην Ουκρανία, και ότι η ίδια προσέφερε τα συλλυπητήριά της για τους θανάτους Ελλήνων ομογενών στον… Νίκο Βέρτη.

Το χειρότερο μάλιστα ήταν ότι έβαλε και σύνδεσμο στο όνομα του γνωστού Έλληνα τραγουδιστή που παρέπεμπε σε εκείνον, αντί για τον κ. Δένδια, με τη λανθασμένη ανάρτηση να παραμένει για αρκετή ώρα στον προσωπικό λογαριασμό της Βρετανίδας υπουργού Εξωτερικών, μέχρι τη διόρθωσή του.

🇬🇧 🇬🇷 The UK and Greece are united in condemning Putin’s barbaric invasion of Ukraine & isolating Russia on the world stage.

I offered @NikosDendias my condolences for the deaths of ethnic Greeks in Ukraine and we agreed to rally our partners in holding Russia to account. pic.twitter.com/HJXn9gSbPn

— Liz Truss (@trussliz) March 7, 2022