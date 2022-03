ΥΠΕΞ: Ανησυχία Ελλάδας για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ

Η Ελλάδα, με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, εκφράζει την ανησυχία της για τα τελευταία ένοπλα επεισόδια και την προώθηση στρατιωτικών μονάδων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Επίσης, το ΥΠΕΞ καλεί να σταματήσουν αμέσως αυτές οι πράξεις, οι μονάδες να αποσυρθούν στις αρχικές τους θέσεις και να γίνει σεβαστή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 9ης Νοεμβρίου του 2020.

#Greece expresses its concern over the latest armed incidents and advance of military units in #NagornoKarabakh. We call for these acts to cease immediately, units to withdraw to their starting positions & respect the ceasefire agreement of November 9, 2020

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 26, 2022