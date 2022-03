Δένδιας από Αίγυπτο: Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι μια πολιτική αρχών

Το μήνυμα πως η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι μια εξωτερική πολιτική αρχών: σταθερότητα, ασφάλεια, σεβασμός της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, και «αυτές θα συνεχίσουμε να πρεσβεύουμε», έστειλε από το Κάιρο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Σε δήλωσή του μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση και τις διευρυμένες συνομιλίες με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι, ο Νίκος Δένδιας είπε πως η Ελλάδα θεωρεί την Αίγυπτο ως έναν από τους πιο σημαντικούς, στρατηγικούς της συμμάχους.

Αναφερθείς ειδικότερα στις συνομιλίες, είπε πως είχε μια μακρά συνάντηση με τον φίλο του Σάμεχ Σούκρι (Sameh Shoukry), κατά την οποία συζήτησαν για την κρίση στην Ουκρανία, τα πολύ μεγάλα προβλήματα της επισιτιστικής κρίσης που δημιουργείται σαν επακόλουθο της ενεργειακής κρίσης και πώς αυτή επηρεάζει και την αιγυπτιακή οικονομία, σημειώνοντας πως η Ελλάδα έχει τεράστιο ενδιαφέρον για τη σταθερότητα και την πρόοδο της Αιγύπτου.

Cordial meeting with 🇪🇬 FM S.#Shoukry.

Focus on

🔹deepening strategic 🇬🇷-🇪🇬 relations & cooperatiob on basis of shared commitment to Int’l Law & Law of the Sea

🔹situation in #Ukraine

🔹energy & food security

🔹developments in #EasternMediterranean, #Libya & broader region. pic.twitter.com/0S6jVe2VaL

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 28, 2022