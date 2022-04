ΥΠΕΞ: Συλλυπητήριο μήνυμα για την έκρηξη σε διυλιστήριο της Νιγηρίας

Εκφράζουμε τη θλίψη μας «για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών στη Νιγηρία μετά την έκρηξη σε διυλιστήριο πετρελαίου», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

Profoundly saddened by the tragic loss of lives in #Nigeria following the explosion at an oil refinery. Our sincere condolences to the bereaved families & wishes for swift recovery to the injured. #Greece stands in solidarity w/ the people & Gov’t of Nigeria

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 24, 2022