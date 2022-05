Μητσοτάκης – Μπάιντεν: Η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Όπως ανέφερε ο κ. Μπάιντεν, «ήταν τιμή μου που υποδέχτηκα τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κ. Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο».

«Η φιλία, η συνεργασία και η συμμαχία ανάμεσα στα δύο έθνη μας, είναι πιο ισχυρές από ποτέ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του ίδιου και της συζύγου του, Τζιλ Μπάιντεν, με το ζεύγος Μητσοτάκη από τη χθεσινή βραδιά.

It was an honor to host Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and Mrs. Mitsotaki for a reception at the White House. The friendship, partnership, and alliance between our two nations is stronger than it has ever been. pic.twitter.com/2DLXuP9yhZ

