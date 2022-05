Το χρονοδιάγραμμα για την προσγείωση των πρώτων F-35

Με βάση τις διαδικασίες που απαιτούνται και τον δημοσιονομικό σχεδιασμό, η διετία 2028-2030 θα πρέπει να θεωρείται η περίοδος κατά την οποία τα F-35 θα παραληφθούν από την Πολεμική Αεροπορία. Φωτ. Senior Airman Joseph Barron/U.S. Air Force via A.P.

Η πρωθυπουργική ανακοίνωση για το επόμενο βήμα στον δρόμο σχετικά με την απόκτηση F-35 από την Πολεμική Αεροπορία (Π.Α.) ουσιαστικά εμπεριέχει και το χρονοδιάγραμμα. Οι αρμόδιοι του ΓΕΑ θα πρέπει να συντάξουν και να στείλουν επιστολή αιτήματος (Letter of Request) για προσφορά και αποδοχή (Letter of Offer and Acceptance) προς τις αμερικανικές αρχές, κάτι το οποίο πρακτικά προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακολουθεί μια περίοδος συζητήσεων με τη «Λόκχιντ Μάρτιν» και, φυσικά, το Πεντάγωνο, που δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από ενάμιση χρόνο, αλλά μπορεί να επεκταθεί και στα δυόμισι. Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις θα ληφθούν από την επόμενη κυβέρνηση.

Με βάση τις διαδικασίες που απαιτούνται ενδιάμεσα, κυρίως για την εκπαίδευση των χειριστών της Π.Α. στο νέο αεροσκάφος, αλλά και την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών σε μία από τις αεροπορικές βάσεις Λάρισας, Σούδας ή Αράξου, θα περάσουν ακόμα πέντε χρόνια. Ως εκ τούτου, με βάση και τον δημοσιονομικό σχεδιασμό, η διετία 2028-2030 θα πρέπει να θεωρείται η περίοδος κατά την οποία τα πρώτα F-35 θα προσγειωθούν σε ελληνικό έδαφος. Η αναφορά του πρωθυπουργού δεν ήταν, βέβαια, προσχηματική, καθώς ο κ. Μητσοτάκης είχε κατά νου το χρονοδιάγραμμα, αλλά και τις πιέσεις να επανέλθουν οι Τούρκοι στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και να αποκτήσουν αναβαθμισμένα F-16, κάτι στο οποίο άλλωστε αναφέρθηκε στην ομιλία του στο Κογκρέσο.

Η αποστολή αιτήματος για προσφορά και αποδοχή προς τις αμερικανικές αρχές και οι συζητήσεις με τη «Λόκχιντ Μάρτιν» και το Πεντάγωνο.

Τα πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα δεν συνδέονται με τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και τον ετήσιο προγραμματισμό της «Λόκχιντ». Τρία χρόνια μετά την τελευταία φορά που έγινε σοβαρή συζήτηση για την ένταξη της Π.Α. στο F-35, το μαχητικό πέμπτης γενιάς άρχισε να προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών χωρών. Μπήκαν σε διαδικασία προμήθειας νέων ή ενίσχυσης υφιστάμενων παραγγελιών το Βέλγιο (34), η Ελβετία (36), το Ισραήλ (25), η Φινλανδία (64), ο Καναδάς (84), η Ιαπωνία (102) και η Νότια Κορέα (80). Παράλληλα συζητάει την αγορά 50 F-35 και το Αμπου Ντάμπι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Η ετήσια γραμμή παραγωγής της «Λόκχιντ» αυτή τη στιγμή αγγίζει τα 150 αεροσκάφη, ενώ υπό βέλτιστες συνθήκες μπορεί να φθάσει τα 160. Και θα πρέπει να υπάρχει κατά νου ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν το προβάδισμα των παραγγελιών. Ενώ στο πρόσφατο παρελθόν επέτρεπαν την παραχώρηση της προτεραιότητάς τους για 4-6 αεροσκάφη ετησίως για τις ανάγκες της διεθνούς αγοράς, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία αυτή η πρακτική σταμάτησε. Από πλευράς αριθμών είναι σαφές ότι η Ελλάδα προσανατολίζεται σε μια μοίρα 18-24 αεροσκαφών.

