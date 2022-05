Ερντογάν: «Για εμένα δεν υπάρχει Μητσοτάκης»

Κλιμάκωσης συνέχεια από τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που επιτέθηκε σήμερα με βαριές κατηγορίες στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Για εμένα δεν υπάρχει Μητσοτάκης. Δεν θα ξανασυναντηθώ ποτέ μαζί του», δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος έπειτα από το υπουργικό συμβούλιο.

Οξύνοντας τους τόνους, κατηγόρησε προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ομιλία του στο Κογκρέσο.

Ο Τούρκος πρόεδρος, συνέχισε την ομιλία του, επαναλαμβάνοντας τις γνωστές θέσεις της Τουρκίας.

#BREAKING Turkish president says Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis does not exist for him after his criticism against Turkiye during visit to US

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 23, 2022