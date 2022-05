ΕΕ: «Σοβαρή ανησυχία» για τις τουρκικές πτήσεις κοντά στην Αλεξανδρούπολη

Να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να αποφύγει πράξεις που υπονομεύουν την ενότητα και τη συνοχή μεταξύ συμμάχων, κάλεσε την Τουρκία η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στο twitter ο γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της διπλωματικής υπηρεσίας δηλαδή της ΕΕ, Στέφανο Σανίνο.

Transmitted to Amb. Bozay @AvbirDT our serious concern about Turkey’s military aircraft’s flights near Greek city of Alexandroupolis. Respecting international law & refraining from actions undermining cohesion between allies is at this critical juncture more important than ever

— Stefano Sannino (@SanninoEU) May 25, 2022