Δένδιας από Σκόπια: «Θα στηρίξουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας με τη γνωστή αιρεσιμότητα»

«Στα Σκόπια είναι η δεύτερη στάση της περιοδείας μου στα Δυτικά Βαλκάνια και είμαι εδώ για να μεταφέρω ένα βασικό μήνυμα. Ότι η Ελλάδα επιθυμεί και εργάζεται πυρετωδώς για την εμπέδωση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Και πιστεύει ότι μοναδικός δρόμος για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι η σαφής και πλήρης υποστήριξη της Ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας μετά το πέρας της συνάντησης που είχε σήμερα στα Σκόπια με τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι.

«Είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως», συνέχισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, υπογραμμίζοντας ότι αυτό είναι και το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα στους Ευρωπαίους εταίρους.

FM @NikosDendias meets tdy in #Skopje with #NorthMacedonia FM @Bujar_O

On the agenda:

🔹 bilateral relations incl. economy, trade & energy

🔹 implementation of Prespa Agreement

🔹 🇲🇰’s 🇪🇺 perspective

🔹 #WesternBalkans, #EasternMediterranean & 🇺🇦 following 🇷🇺 invasion pic.twitter.com/t0S8jkv6XE

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 25, 2022