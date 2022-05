Ιράν: Βίντεο από τη βίαιη κατάληψη των δύο πετρελαιοφόρων από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Ένα βίντεο από την βίαιη κατάληψη των δύο ελληνικών πετρελαιοφόρων στον Περσικό Κόλπο από τους Φρουρούς της Επανάστασης έδωσε στη δημοσιότητα η Ιρανική τηλεόραση.

Το πρακτορείο Mehr σημείωσε ότι επρόκειτο για μία «κίνηση αντιποίνων για την παράνομη κράτηση ιρανικού πετρελαιοφόρου από την Ελλάδα και την παράδοσή του στις ΗΠΑ».

Στο βίντεο αποκαλύπτεται το πώς οι Ιρανοί έφτασαν με ελικόπτερο και κατέλαβαν τα πετρελαιοφόρα. Η γνησιότητα των πλάνων δεν είναι δυνατόν να επαληθευθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή «πειρατεία»

Οι Έλληνες που επέβαιναν στο πλοίο είναι καλά στην υγεία τους.

Δείτε το βίντεο

‼️🇮🇷🇬🇷Iranian state media released video footagefrom the seizure of Greek oil tankers in the waters of the Persian Gulf by the Iranian Navy‼️ pic.twitter.com/tqHUmXIg9o

Την έντονη καταδίκη των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατάσχεση των δύο ελληνικών τάνκερ από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν μετέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι το Ιράν πρέπει να απελευθερώσει αμέσως τόσο τα κατασχεθέντα πλοία όσο και τα φορτία και τα πληρώματά τους. Από την πλευρά του, ο Άντονι Μπλίνκεν σημείωσε ότι η συνεχιζόμενη παρενόχληση πλοίων από το Ιράν και η παρέμβαση στα δικαιώματα και στις ελευθερίες της ναυσιπλοΐας αποτελούν απειλή για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παγκόσμια οικονομία.

Τέλος, η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται δίπλα στην Ελλάδα, τον σύμμαχό μας κλειδί στο ΝΑΤΟ και εταίρο, απέναντι σε αυτή την αδικαιολόγητη κατάσχεση».

The United States calls on Iran to immediately release the two Greek vessels, along with their cargoes and their crews. Iranian and IRGC threats to regional and global security are unacceptable.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 30, 2022