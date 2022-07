Στη Σούδα για τα F-35 οι Δένδιας, Χαρδαλιάς, Φλώρος και Τσούνης

Σαφές μήνυμα ενάντια στον αναθεωρητισμό έστειλε σήμερα από τα Χανιά ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε την 115 Πτέρυγμα Μάχης και τη Ναυτική Βάση Μαραθίου, μαζί με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά και τον νέο πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Διμερούς Διακλαδικής Συνεκπαίδευσης Ελλάδας-ΗΠΑ «POSEIDON’S RAGE 22».

Κατά την επίσκεψή του στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ο κ. Δένδιας δήλωσε: «Είμαστε σήμερα εδώ στην Κρήτη, στα Χανιά, μαζί με τον υφυπουργό Άμυνας, Νίκο Χαρδαλιά, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, τον αρχηγό της Αεροπορίας και τον πρέσβη των ΗΠΑ, κ. Τσούνη, για να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα.

Ένα μήνυμα ότι οι ΗΠΑ και η Ελληνική Δημοκρατία στέκονται μαζί απέναντι στον αναθεωρητισμό, απέναντι σε οτιδήποτε απειλεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα των χωρών. Στέκονται μαζί εν ονόματι της προστασίας του Διεθνούς Δικαίου, βασισμένοι στα εξαιρετικά μηχανήματα που βλέπετε γύρω μας, αλλά κυρίως στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, που συνεργάστηκαν σε διάφορες σημαντικές ασκήσεις τις τελευταίες ημέρες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ξαναλέω, αυτό το οποίο γίνεται είναι μία άσκηση που υποδηλώνει τη θέλησή μας να προστατεύσουμε τις αξίες της δημοκρατίας, της σταθερότητας, της ασφάλειας, της εδαφικής ακεραιότητας».

Σε δήλωσή του, ο Αμερικανός πρέσβης τόνισε: «Είμαι τόσο χαρούμενος που η συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων συνεχίζεται σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μία πολύ ιδιαίτερη υποχρέωση, να προστατεύουν τη δημοκρατία. Kαι το κάνουν πολύ καλά. Αυτό είναι στο ήθος τους, αυτό είναι το φιλότιμο και των δύο χωρών μας, και το κάνουν με μεγάλη ικανότητα.

Η αγορά των F-35 από την Ελλάδα είναι πολύ σημαντική. Είναι μόλις η όγδοη χώρα στην Ευρώπη που θα το κάνει και θα δείτε μία ενίσχυση στην αποτροπή, θα δείτε μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και αμυντική συνεργασία στο μέλλον μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, του συμμάχου τους στο ΝΑΤΟ.

Θέλω να το καταστήσω πολύ, πολύ, πολύ σαφές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Κάνουμε ασκήσεις με τους περισσότερους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και αυτό παρέχει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Και αυτό είναι τελικά που όλοι μας επιθυμούμε. Τα παιδιά μας δεν αξίζουν τίποτα λιγότερο και είναι τιμή μας να είμαστε εδώ με τους άνδρες και τις γυναίκες, στον Κόλπο της Σούδας. Είναι τιμή μου που γνώρισα τους πιλότους των F-35 της Πολεμικής Αεροπορίας. Μου δίνει μία μικρή γεύση από το σπίτι (ΗΠΑ)».

Wonderful to visit Souda Bay with @NikosDendias @nhardalias @ChiefHNDGS and HAFGS Chief Bourolias for #PoseidonsRage22, highlighting the strength of the 🇺🇸🇬🇷 defence relationship and interoperability of our forces. Together we make NATO and the region stronger and more secure. pic.twitter.com/Facdv8LQEg

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) July 19, 2022