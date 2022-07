Ερντογάν: Η Ελλάδα καταπατά σκόπιμα τους όρους της Συνθήκης της Λωζάννης

Επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τη χώρα μας για παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάννης, καθώς και για καταπάτηση των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας, την οποία αποκάλεσε «τουρκική».

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu ότι «οι όροι και οι προϋποθέσεις της Συνθήκης της Λωζάννης, ιδιαίτερα τα δικαιώματα της “τουρκικής” -όπως τη χαρακτήρισε ο Τούρκος πρόεδρος- μειονότητας, έχουν πρόσφατα καταπατηθεί σκόπιμα από την Ελλάδα».

