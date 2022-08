Δένδιας σε Τουρκία: Δεν μας αγγίζουν αντιλήψεις άλλων αιώνων

Ιδιαίτερη μνεία έκανε από το Ζάγκρεμπ όπου βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στις πρόσφατες τουρκικές προκλητικές ενέργειες, καθώς και στην προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα στο Δίκαιο της Θάλασσας.

«H ελληνική κυβέρνηση έχει σταθερή θέση. Δεν παρασύρεται σε κλιμάκωση, δεν επιδιώκει ρητορική όξυνση, δεν πιστεύει σε αυτή την αντιμετώπιση των πραγμάτων. Η Ελλάδα έχει μια σαφή αντίληψη βασισμένη στο Διεθνές Δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αξίες, στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Δεν πρόκειται εμείς να διολισθήσουμε, προκαλούμενοι σε μια ρητορική όξυνση. Δεν μας αφορούν αυτά τα πράγματα. Αυτά ανήκουν σε άλλους αιώνες, σε άλλες εποχές, σε αντιλήψεις αυτοκρατοριών που δε μας αγγίζουν», απάντησε ο Έλληνας ΥΠΕΞ στους ισχυρισμούς Τούρκων αξιωματούχων.

Σημειώνεται ότι ο κ. Δένδιας βρίσκεται στην ετήσια συνάντηση των Κροατών πρέσβεων στο Ζάγκρεμπ, ως προσκεκλημένος του Κροάτη ομολόγου του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες φέτος εορτάζουν τα 30 έτη διπλωματικών σχέσεων, τονίζοντας ότι οι σχέσεις αυτές αποτελούν υπόδειγμα για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

It is wonderful for me to address the Convention of the Croatian Ambassadors. I have to say that the relations between Greece and Croatia have come to full maturity after 30 years (statement to Croatian News Agency “HINA”). pic.twitter.com/8qnbXK4yUB

