Τουρκία κατά ΝΑΤΟ: «Απαράδεκτο» το ότι διέγραψαν το tweet που είχε ενοχλήσει την Ελλάδα

Η Άγκυρα επέκρινε σήμερα το νατοϊκό Στρατηγείο Χερσαίων Δυνάμεων επειδή εκείνο διέγραψε, μετά από αίτημα της Ελλάδας όπως καταγγέλλει η τουρκική πλευρά, το tweet με το οποίο συνέχαιρε την Τουρκία για την «Ημέρα της Νίκης».

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η Συμμαχική Χερσαία Διοίκηση του ΝΑΤΟ (LANDCOM) αφαίρεσε την ανάρτηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης της 30ης Αυγούστου και της Ημέρας των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, με τρόπο που θα σήμαινε ότι θα παραδίδεται στην ιδιοτελή και κακομαθημένη συμπεριφορά άλλου μέλους του ΝΑΤΟ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, φωτογραφίζοντας ως «ιδιοτελή» και «κακομαθημένη» την Ελλάδα.

It is unacceptable for NATO Allied Land Command (LANDCOM) to delete the social media post celebrating the August 30 Victory and Turkish Armed Forces Day by giving up its will upon a selfish and spoiled attitude of another NATO member. pic.twitter.com/nYsHfGwOti

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2022