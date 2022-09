Ερντογάν: Ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας

Να «θυμηθούν τη Σμύρνη» κάλεσε ο Τούρκος πρόεδρος σήμερα τους Έλληνες από τη Σαμψούντα, με φόντο τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή, προειδοποιώντας τους μάλιστα πως «το τίμημα θα είναι βαρύ» εάν εκείνοι συνεχίσουν όσα κάνουν.

«Έχουμε μόνο μια πρόταση για την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε τη Σμύρνη», δήλωσε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καλώντας παράλληλα τους Έλληνες να ανατρέξουν στην ιστορία.

‘We have only one sentence for Greece: Don’t forget Izmir,’ Turkish President Erdogan says, referring to province in western Türkiye liberated from Greek occupation in 1922

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 3, 2022