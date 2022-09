Η πλειονότητα των Τούρκων αποκηρύσσει την ένταση με την Ελλάδα ως προεκλογικό τρικ

«Πιστεύετε ότι η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας τον τελευταίο μήνα είναι μια προσπάθεια δημιουργίας ατζέντας για τις εκλογές;»: Αυτό είναι το ερώτημα που έθεσε η τουρκική εταιρεία σφυγμομετρήσεων Metropoll στο πλαίσιο δημοσκόπησης, λαμβάνοντας απαντήσεις που μάλλον δεν θα αρέσουν στον Ερντογάν και στο επιτελείο του.

Το 51,5% των ερωτηθέντων απαντά «ναι» και μόλις το 26,2% «όχι». Το «ναι» κυριαρχεί μάλιστα ως απάντηση στις τάξεις των ψηφοφόρων όλων των μεγάλων κομμάτων της τουρκικής αντιπολίτευσης: σε ποσοστό 69% μεταξύ των ψηφοφόρων του CHP, 66,5% μεταξύ εκείνων του φιλοκουρδικού HDP, και 68,5% μεταξύ εκείνων του DEVA (πρόκειται για το κόμμα του πρώην υπουργού Αλί Μπαμπατζάν).

Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη και οι ψηφοφόροι του αντιπολιτευόμενου İYİ της Μεράλ Ακσενέρ, η οποία προέρχεται από το εθνικιστικό MHP, θεωρούν σε ποσοστό 54,8% πως η τρέχουσα ελληνοτουρκική ένταση αποτελεί προεκλογική τρικ.

Our people think that the tension with Greece is an election-oriented move. pic.twitter.com/ELWKUcoAMj

