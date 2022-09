Πρεσβεία Σουηδίας: «Ευχαριστούμε Ελλάδα!» για την κύρωση της ένταξης στο ΝΑΤΟ

«Ευχαριστούμε Ελλάδα! Με ισχυρή πλειοψηφία το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της κύρωσης της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ο Σουηδός πρέσβης Γιόχαν Μπόργκσταμ και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας γιόρτασαν μαζί την ευτυχή συγκυρία», αναφέρει σε ανάρτησή της στο twitter η πρεσβεία της Σουηδίας στην Ελλάδα.

Ευχαριστούμε Ελλάδα! Thank you Greece! With a strong majority the Greek parliament today voted in favour of ratifying Sweden’s accession to NATO. Swedish Amb @JBorgstam and Minister of Foreign Affairs @NikosDendias celebrated the happy occasion together. #WeAreNATO pic.twitter.com/KYihAEtA8c

— Embassy of Sweden Greece (@SwedeninGR) September 15, 2022