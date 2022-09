Επιμένει σε υψηλούς τόνους η Άγκυρα: Ισχυρισμοί για μεταφορά τεθωρακισμένων σε Λέσβο και Σάμο

Ρητορική έντασης συντηρεί για ακόμη μία ημέρα η τουρκική πλευρά, δημοσιεύοντας εικόνες από drone που -κατά την Άγκυρα- δείχνουν ότι η Ελλάδα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, στρατιωτικοποιώντας τη Λέσβο και τη Σάμο.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής της «Καθημερινής» και του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, οι εν λόγω φωτογραφίες που δημοσιεύονται στο πρακτορείο Anadolu και άλλα τουρκικά ΜΜΕ, φέρονται να δείχνουν σύμφωνα με την Άγκυρα ελληνικά αρματαγωγά να αποβιβάζουν σε Λέσβο και Σάμο τεθωρακισμένα οχήματα που παραχώρησαν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι 23 τεθωρακισμένα οχήματα αποβιβάστηκαν στη Λέσβο και 18 στη Σάμο.

Drones capture images of armed vehicles sent by Greece to the Aegean islands with non-military status in violation of international law pic.twitter.com/qNC18NaC0I

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 25, 2022