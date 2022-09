Δένδιας από Αρμενία: Οι αναθεωρητικές πολιτικές θα αποτύχουν

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε σήμερα με τον ομόλογό του της Αρμενίας Αραράτ Μιρζογιάν στο Ερεβάν, σε συνέχεια της συνάντησης που είχαν οι ΥΠΕΞ Ελλάδας, Αρμενίας και Κύπρου στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα.

Στην ατζέντα της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Αρμενίας βρέθηκαν οι διμερείς ελληνοαρμενικές σχέσεις, η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο τριμερών σχημάτων, οι εξελίξεις στον Καύκασο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

I would like to send a clear message to countries that seek to redraw maps. And my message is that revisionist policies will fail (statement following my meeting with Armenian counterpart Ararat Mirzoyan). pic.twitter.com/9hR5Ou29yJ

— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 27, 2022