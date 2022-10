Ο Τσαβούσογλου υπέγραψε «συμφωνία για υδρογονάνθρακες» με τη Λιβύη

Πολυπληθής αντιπροσωπεία Τούρκων υπουργών επισκέφθηκε σήμερα της Τρίπολη της Λιβύης, όπου είχε συνάντηση με τον προσωρινό πρωθυπουργό Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα, την υπουργό Εξωτερικών Νάιλα Αλ Μανγκούς, τον επικεφαλής του προεδρικού συμβουλίου της Λιβύης Μοχάμεντ αλ Μένφι, τον Χαλίντ Αλ Μίσρι κ.ά.

Σύμφωνα με όσα δημοσίευσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο twitter, οι δύο πλευρές συζήτησαν τα «βήματα» που πρέπει να γίνουν για να υπάρξει μια «πολιτική λύση» στη Λιβύη καθώς και θέματα που άπτονται των διμερών τους σχέσεων.

Επιπλέον, «υπέγραψαν 2 μνημόνια συνεργασίας για τους υδρογονάνθρακες και το πρωτόκολλο», χωρίς ωστόσο να έχει προς το παρόν διευκρινιστεί εάν αυτό το νέο «μνημόνιο για τους υδρογονάνθρακες» ανοίγει τον δρόμο για τη φημολογούμενη εκμίσθωση της λιβυκής ΑΟΖ σε τουρκικές εταιρείες προκειμένου οι τελευταίες να προχωρήσουν σε έρευνες για υδρογονάνθρακες προς την πλευρά των ακτών της Λιβύης.

Ο ίδιος ο Τσαβούσογλου πάντως δήλωσε σήμερα από τη Λιβύη ότι «τρίτες χώρες δεν έχουν δικαίωμα να παρέμβουν στη συμφωνία».

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν Τούρκοι δημοσιογράφοι που επικαλούνται ως πηγή τον Τσαβούσογλου, τουρκικές και λιβυκές εταιρείες ενέργειας πρόκειται να πραγματοποιήσουν μαζί, από κοινού, έρευνες και γεωτρήσεις σε θάλασσα και ξηρά.

NEW: Turkish and Libyan energy firms will conduct joint energy exploration/drilling in the sea and land, Turkish FM Cavusoglu says

Greece has already protested this development in a news story by Kathimerini this morning

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 3, 2022