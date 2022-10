Τσαγατάι Ερτσιγιές: Ποιος είναι ο νέος πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα

Ο Τσαγατάι Ερτσιγιές, που αναλαμβάνει νέος πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα, ήταν τα τελευταία χρόνια γενικός διευθυντής Πολιτικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών. Προηγουμένως ήταν πρέσβης της Τουρκίας στη Βηρυτό.

Πρόκειται για πολύπειρο διπλωμάτη ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα ελληνοτουρκικά με τα οποία ασχολείται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ο ίδιος έχει, άλλωστε, πάρει μέρος και στις διερευνητικές επαφές των τελευταίων ετών μαζί με τον Σεντάτ Ονάλ.

Ο Τσαγατάι Ερτσιγιές στον 61ο γύρο των διερευνητικών στην Κων/πολη τον Ιανουάριο του 2021 (δεύτερος από δεξιά, δίπλα στον τρίτο από δεξιά Ιμπραχίμ Καλίν)

Ο Ερτσιγιές θα πάρει τη θέση που έχει σήμερα ο Μπουράκ Οζουγκέργκιν στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα.

Ο ίδιος είχε προσελκύσει τα φώτα της ελληνικής δημοσιότητας το 2019, όταν είχε (συγκεκριμένα στις 10 Μαΐου του 2019) προσκαλέσει ξένους πρέσβεις στην Αγκυρα για να τους ενημερώσει για τις γεωτρήσεις του τουρκικού «Φατίχ» στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν γίνονται κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου αλλά επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Ο Τσαγατάι Ερτσιγιές τον Μάιο του 2019 στην Άγκυρα, ενημερώνει ξένους πρεσβευτές για τις κινήσεις του Φατίχ στην Αν. Μεσόγειο

Την υπογραφή του Ερτσιγιές φέρει όμως και μια παρουσίαση που είχε δώσει στη δημοσιότητα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τον Μάιο του 2019 με τον τίτλο «Υπεράκτιες δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο & Οριοθέτηση Θαλάσσιων Ορίων στο Διεθνές Δίκαιο» («Turkey’s off-shore activities in the Eastern Mediterranean & Maritime Boundary Delimitation in International Law»).

Αξίζει να σημειωθεί ότι έως και τον Ιούλιο του 2019 ο κ. Ερτσιγιές δημοσίευε στο twitter χάρτες με τις διεκδικούμενες από την Τουρκία περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο που με τα σημερινά δεδομένα φαντάζουν «ήπιοι» καθώς δεν περιλαμβάνονταν σε αυτούς περιοχές δυτικά του 28ου μεσημβρινού και της Ρόδου. Τότε, βέβαια, ακόμη δεν υπήρχε το τουρκολιβυκό μνημόνιο το οποίο θα ακολουθούσε τον Νοέμβριο του 2019.

Ενδεικτικά όσα έγραφε ο Β. Νέδος στην «Κ» τον Αύγουστο του 2020 για τον κ. Ερτσιγιές «ο οποίος σε ανύποπτο χρόνο (Φεβρουάριος 2020) είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν υιοθετούσε κατ’ ανάγκην το τουρκολιβυκό μνημόνιο, δεχόμενος επί τούτω σφοδρή επίθεση από την ελεγχόμενη από το Προεδρικό Παλάτι, Γενί Σαφάκ…»

Έκτοτε, βέβαια, έχουν αλλάξει πολλά, ακόμη και σε σχέση με το 2020.

