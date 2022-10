Μητσοτάκης – Ερντογάν: Νέο μπρα ντε φερ μετά τη σύγκρουση στην Πράγα

Συνεχίζεται, μετά το χθεσινό «επεισόδιο» στο δείπνο των ηγετών στην Πράγα, το μπρα ντε φερ μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου. Οι δύο πλευρές, στον απόηχο του κλίματος που εκπέμφθηκε το βράδυ της Πέμπτης, με τις προκλήσεις Ερντογάν και την άμεση απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, επανήλθαν και σήμερα με δηλώσεις, ενώ στο παζλ εντάσσεται και ένα βίντεο που μεταφέρει έναν διάλογο του πρωθυπουργού σε «πηγαδάκι», στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου των «27».

Το βίντεο που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος του Channel 4, Georg von Harrach, στο Twitter, δείχνει τον πρωθυπουργό να περιγράφει σε Ευρωπαίους ηγέτες -ανάμεσά τους η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν- πώς αντέδρασε στις προκλήσεις Ερντογάν. «Σηκώθηκα πάνω και του τα είπα κατάμουτρα», ακούγεται να λέει ο πρωθυπουργός.

Greek PM @kmitsotakis overheard this morning after reports of a stormy exchange with Turkish President at European Political Community #EPC

“Stood up and said to Erdogan…in your face” pic.twitter.com/FXTO27KenV

— Georg von Harrach (@georgvh) October 7, 2022