Αμερικανική πρεσβεία: Οι αμυντικοί δεσμοί Ελλάδας – ΗΠΑ είναι ισχυρότεροι από ποτέ

Το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «George H.W. Bush» που κατέπλευσε στη νατοϊκή προβλήτα στον κόλπο της Σούδας, καλωσορίζει με μήνυμά της μέσω Twitter, η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα.

Στο ίδιο μήνυμα, η αμερικανική πρεσβεία υπογραμμίζει πως οι αμυντικοί δεσμοί μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ είναι ισχυρότεροι από ποτέ και διαμηνύει ότι η διμερής εταιρική σχέση τους ενισχύει το ΝΑΤΟ και καθιστά την περιοχή πιο ασφαλή.

Welcome to Greece @GHWBCVN77 where 🇺🇸🇬🇷 defense ties are stronger than ever. Our partnership strengthens NATO and makes the region more secure. @Hellenic_MOD @hndgspio @USNavyEurope https://t.co/TElv7aR14e

