Ερντογάν προς Σολτς: Η Γερμανία να επιστρέψει στην ουδετερότητα για τα ελληνοτουρκικά

Την ενόχλησή του στον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς, για τη στάση του στα ελληνοτουρκικά, εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γερμανό καγκελάριο, κατά την οποία κάλεσε το Βερολίνο να επιστρέψει στην «ουδετερότητα» σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας.

#BREAKING Ankara expects Germany to return to its neutral stance on Türkiye-Greece relations, President Erdogan tells Chancellor Scholz over phone pic.twitter.com/VZGOlYxn5S

