Ερντογάν: Στις 14 Μαΐου οι εκλογές

Τη διεξαγωγή των τουρκικών προεδρικών και βουλευτικών εκλογών στις 14 Μαΐου ανακοίνωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Το γραφείο του προέδρου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον Ερντογάν να ανακοινώνει την ημερομηνία κατά τη διάρκεια συνάντησης με νεαρούς ψηφοφόρους στη βορειοδυτική επαρχία Μπρούσα αργά το Σάββατο.

«Θα κάνω χρήση της δικαιοδοσίας μου για να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα στις 14 Μαΐου», δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους κατά τη συνάντηση αυτή, διευκρινίζοντας ότι «δεν πρόκειται για πρόωρες εκλογές (… ) αλλά για μια προσαρμογή προκειμένου να ληφθεί υπόψη η (ημερομηνία) των εξετάσεων».

«Είμαι ευγνώμων στον Θεό που θα περπατήσουμε δίπλα-δίπλα με σας, τη νεολαία μας που ψηφίζει για πρώτη φορά, στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 14 Μαΐου», είπε ο Ερντογάν απευθυνόμενος στους νέους αυτούς.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα δοθεί μάχη στήθος με στήθος στις κοινοβουλευτικές και τις προεδρικές εκλογές, που θα σηματοδοτήσουν τη μεγαλύτερη δοκιμασία του Ερντογάν κατά τη διάρκεια των δύο δεκαετιών που έχει τα ηνία της χώρας, η οποία είναι περιφερειακή στρατιωτική δύναμη, μέλος του ΝΑΤΟ και μεγάλη αναδυόμενη οικονομία της αγοράς.

Οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις 18 Ιουνίου, αλλά ο πρόεδρος Ερντογάν είχε δηλώσει πρωτύτερα ότι η ψηφοφορία θα μπορούσε να διεξαχθεί νωρίτερα. Αξιωματούχος του κυβερνώντος κόμματος AKP είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι εκλογές τον Ιούνιο θα μπορούσαν να συμπέσουν με την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών όταν οι άνθρωποι ταξιδεύουν.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στοχεύει στη συνέχιση της 20ετούς διακυβέρνησής του στις επερχόμενες εκλογές, στις οποίες δεν θα αποφασιστεί μόνο ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρός της χώρας αλλά και το μέλλον της οικονομίας της και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει σε ό,τι αφορά τις εχθροπραξίες σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

Οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές θα είναι η μεγαλύτερη πολιτική πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο Ερντογάν, ο οποίος υποστηρίζει τη θρησκευτική ευλάβεια, τη στρατιωτική διπλωματία και τα χαμηλά επιτόκια. Εάν χάσει, οι αντίπαλοί του υπόσχονται να φέρουν ριζικές αλλαγές.

