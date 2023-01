«Bayraktar στοχεύουν ελληνικά νησιά» – Παιχνίδι προσομοίωσης του τουρκικού στρατού

«Τα νησιά της Ελλάδας φέρονται να έχουν γίνει στόχος ένοπλων τουρκικών μη στελεχωμένων αεροσκαφών Bayraktar σε ένα παιχνίδι προσομοίωσης που αναπτύχθηκε για τον στρατό από την κρατική εταιρεία Havelsan της Τουρκίας».

Αυτό είναι το tweet του δημοσιογράφου Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, διευθυντή του Nordic Research & Monitoring Network.

#Greece islands reportedly targeted by armed Turkish Bayraktar drone in a simulation game developed for the military by Turkey’s state-owned Air Electronics Industry (Havelsan).

A lighter version will be released to the public, apparently to brainwash young minds against Greece pic.twitter.com/01F62ZnWgm

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) January 25, 2023