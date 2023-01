Ισραηλινός ΥΠΕΞ σε Δένδια: «Στηρίζουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Το μήνυμα πως το Ισραήλ υποστηρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, που πραγματοποιήθηκε στα Ιεροσόλυμα. Επίσης, σημείωσε πως οι διαφορές πρέπει να επιλύονται μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη φιλία της Ελλάδας προς το Ισραήλ, δηλώνοντας βέβαιος πως η σημερινή επίσκεψη του κ. Δένδια θα αποτελέσει ένα ισχυρό θεμέλιο.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, τόνισε πως η Ελλάδα και το Ισραήλ εκπληρώνουν έναν σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα και την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και ανέδειξε τη στενή συμμαχία μεταξύ των δύο χωρών και η αλληλεγγύη σε περιόδους ειρήνης και κρίσης.

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του, ο κ. Κοέν προσφωνόντας τον κ. Δένδια «φίλε μου», υπογράμμισε πως είναι ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών ευρωπαϊκής χώρας που φιλοξενεί στο υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Αυτό δεν είναι σύμπτωση, αντανακλά τις στρατηγικές σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα, όπως πρόσθεσε.

1st meeting in #Israel with the new #Israel FM, @elicoh1.

Talks focused on

🔹strengthening strategic 🇬🇷🇮🇱 relations

🔹cooperation in many areas, including energy, investments, diaspora & within trilateral formats

🔹international & regional developments, #EasternMediterranean. pic.twitter.com/UEiTNhFonw

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 31, 2023