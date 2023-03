Φαχρετίν Αλτούν κατά Μενέντεζ: «Διαπιστώνουμε ότι οι ΗΠΑ είναι ο δύσκολος σύμμαχος»

«Είναι λυπηρό να βλέπει κανείς μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ και αξιωματούχους της κυβέρνησης να διαιωνίζουν μονόπλευρες απόψεις για τις πολιτικές της Τουρκίας. Οι στρεβλές και βαθιά λανθασμένες αναφορές στις πολιτικές και τις προσεγγίσεις της κυβέρνησής μας έχουν, δυστυχώς, γίνει βασικό στοιχείο των ακροάσεων στο Κογκρέσο των ΗΠΑ», σημειώνει ο Φαχρετίν Αλτούν σε ανάρτησή του στο Twitter, βάζοντας στο στόχαστρο συγκεκριμένα τον Γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, που είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας.

It is sad to see U.S. Congress members and Administration officials perpetuate one-sided views of Türkiye’s policies. Skewed and deeply flawed descriptions of our government’s policies and approaches have, unfortunately, become a staple of U.S. Congressional hearings.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 24, 2023