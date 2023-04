Υπεγράφη η συμφωνία για την προμήθεια των πυραύλων SPIKE-NLOS από το Ισραήλ

Το Ισραήλ υπέγραψε τη συμφωνία ύψους 1,44 δισεκατομμυρίων σέκελ (400 εκατομμυρίων ευρώ) για την πώληση στην Ελλάδα των ισραηλινής κατασκευής πυραυλικών συστημάτων πολλαπλών ρόλων μεγάλου βεληνεκούς SPIKE-NLOS όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

A government-to-government defense exports agreement was signed between the Israel Ministry of Defense and the Hellenic Ministry of National Defence to acquire Rafael’s “Spike” missiles. The agreement was led by the IMoD’s SIBAT and is valued at approximately 370 million Euros. pic.twitter.com/694lWwu6Xx

