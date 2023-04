Ερντογάν: Το TCG Anadolu επικυρώνει τη θέση μας ως ηγέτιδα δύναμη της περιοχής

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Ο Ταγίπ Ερντογάν παρευρέθηκε σήμερα στην τελετή παράδοσης της ναυαρχίδας του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, του ελικοπτεροφόρου πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων, TCG Anadolu.

«Αυτό το πλοίο το βλέπουμε και ως σύμβολο που θα επικυρώσει τη θέση μας ως ηγέτιδα δύναμη της περιοχής και ως χώρα που έχει λόγο στον κόσμο. Δεν μένουμε μόνο σε αυτό, θα προσθέσουμε (στον στόλο μας) τρεις φρεγάτες κλάσης Ιstif και σήμερα θα κάνουμε την τελετή κοπής του πρώτου ελάσματος», τόνισε σε ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος.

Αναφερόμενος στις δυνατότητες του νέου πολεμικού πλοίου, ο Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε πως «με το TCG Anadolu, δίχως να χρειαστεί υποστήριξη από την κύρια βάση, θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε με μεγάλη ευκολία δύναμη μεγέθους ενός τάγματος στις περιοχές κρίσης, στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα».

LIVE // President Erdogan attends delivery ceremony of Türkiye’s largest warship, the TCG Anadolu, at the shipyard in Istanbul’s Tuzla

https://t.co/BJ6SUEqHgn

— PresserWatch (@PresserWatch) April 10, 2023