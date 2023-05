Συλλυπητήριο μήνυμα του ΥΠΕΞ στη Σερβία για την επίθεση σε σχολείο

«Είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση της επίθεσης με πυροβολισμούς σε Λύκειο στο Βελιγράδι, όπου μαθητές και ένας φύλακας ασφαλείας έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν, στον λαό και στην κυβέρνηση της Σερβίας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», προσθέτει.

Utterly devastated by the news of the shooting attack at a high school in #Belgrade, where students&a security guard tragically lost their lives

Heartfelt condolences to the grieving families, the people&Gov’t of🇷🇸 at this difficult time.Wishes for a swift recovery to the injured pic.twitter.com/t3SYf5vWcy

