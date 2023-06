Ερντογάν από κατεχόμενα: Ο δρόμος για νέες διαπραγματεύσεις περνά μέσα από την αναγνώριση του ψευδοκράτους

Την πρώτη του επίσκεψη εκτός Τουρκίας, μετά την επανεκλογή του στην τουρκική προεδρία στις 28 Μαΐου, πραγματοποιεί σήμερα στα κατεχόμενα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

O Τούρκος πρόεδρος έφτασε στα κατεχόμενα γύρω στις 13.10, ενώ θα αναχωρήσει το απόγευμα, για να μεταβεί ακολούθως στο Αζερμπαϊτζάν όπου αναμένεται να έχει αύριο συνάντηση με τον Αζέρο πρόεδρο Ιλχάν Αλίγιεφ.

President Erdoğan welcomed with official ceremony in TRNC https://t.co/DfSBJbOWju pic.twitter.com/mljnLBSBhh

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) June 12, 2023