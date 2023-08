Δένδιας: Στενή συνεργασία με το Ισραήλ στην αμυντική βιομηχανία

Τη δέσμευση της Ελλάδας να «εμπλουτίσει την αμυντική βιομηχανική συνεργασία» με το Ισραήλ «με κοινό όφελος για τις κοινωνίες και τις οικονομίες των δύο χωρών» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντηση που είχε στο Τελ Αβίβ με τον ομόλογό του, Γιοάβ Γκάλαντ.

«Θα συνεργαστούμε πολύ στενά με το Ισραήλ στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης», ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θα προσπαθήσει «να δημιουργήσει ένα παρεμφερές οικοσύστημα με αυτό του Ισραήλ» με τη συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων, του υπουργείου και των εταιρειών.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν αναπτύξει «μία στρατηγική σχέση» που βασίζεται στη «φιλία, το κοινό όραμα και το στόχο για ένα ασφαλές περιβάλλον ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή μας».

«Είχαμε την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσουμε τον κοινό μας στόχο και την επιθυμία να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε τη στρατηγική αμυντική μας συνεργασία», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Οι αμυντικοί δεσμοί», συνέχισε, «ανάμεσα στις χώρες μας έχουν ισχυροποιηθεί μέσω κοινών στρατιωτικών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και μέσω ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών».

In today’s meeting with the Israeli Minister of Defence, Mr. @yoavgallant, we discussed the important achievements of our Strategic Defence Relationship and expressed our wish to further broaden it.

We highlighted the excellent level of cooperation between our countries’… pic.twitter.com/LbIjHem7G4

— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 7, 2023