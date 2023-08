ΥΠΕΞ: Θλίψη για τις φονικές πυρκαγιές στη Χαβάη

Βαθιά θλίψη για τις φονικές πυρκαγιές στη Χαβάη, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, υπογραμμίζει πως η σημασία της συλλογικής δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής είναι υψίστης σημασίας προκειμένου να μειωθούν οι τρομερές επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Τέλος, το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει πως οι σκέψεις και οι προσευχές είναι με τον αμερικανικό λαό.

Deeply saddened by the deadly fires in #Hawaii.

The importance of collective action against climate change is paramount in order to reduce the dire impact of global warming.

Our thoughts and prayers are with the #American people pic.twitter.com/pYIHgJbNKi

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 12, 2023