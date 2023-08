Κύπρος: Διεθνής καταδίκη για την επίθεση Τουρκοκυπρίων στη Νεκρή Ζώνη

Διεθνείς διαστάσεις παίρνουν οι αντιδράσεις για τα επεισόδια που προκάλεσαν Τουρκοκύπριοι στη Nεκρή Zώνη.

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας κάλεσαν με κοινή ανακοίνωσή τους την τουρκική πλευρά, να διακόψει άμεσα το παράνομο οδικό έργο και να συμμορφωθεί με το σχετικό ψήφισμα του ΟΗΕ, αφότου έγινε γνωστή η επίθεση εναντίον της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, σε περιοχή εντός της νεκρής ζώνης.

Αμεση ήταν η αντίδραση της ΕΕ διά στόματος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ενώ το ελληνικό ΥΠΕΞ έκανε λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του status quo» και «πράξη περιφρόνησης της διεθνούς νομιμότητας».

Σύμφωνα με την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), το περιστατικό συνέβη ενώ οι ειρηνευτές του ΟΗΕ εμπόδιζαν μη εξουσιοδοτημένες οικοδομικές εργασίες στην περιοχή. Οπως αναφέρεται, προσωπικό της τουρκοκυπριακής πλευράς επιτέθηκε εναντίον του κλιμακίου του ΟΗΕ και προκάλεσε φθορές σε οχήματα.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Τουρκοκύπριοι αστυνομικοί και Τουρκοκύπριοι στρατιώτες με πολιτικά ρούχα, επιτέθηκαν σε μέλος της ειρηνευτικής δύναμης, γρονθοκοπώντας το, και επιτέθηκαν σε άλλα δέκα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ σπρώχνοντάς τα με βία.

Χρησιμοποιώντας μπουλντόζα απομάκρυναν όχημα της ειρηνευτικής δύναμης που βρισκόταν στο σημείο για να εμποδίσει τις μη εξουσιοδοτημένες κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή, την κατασκευή δρόμου που θα συνδέει το κατεχόμενο χωριό Αρσος με την Πύλα, που είναι ένα από τα ελάχιστα μέρη όπου κατοικούν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μαζί.

Σε κοινή ανακοίνωση αναφέρεται: «Η Βρετανική Υπατη Αρμοστεία, η Γαλλική Πρεσβεία και η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την έναρξη μη εξουσιοδοτημένης κατασκευής δρόμου, που οδηγεί από τον βορρά στη ζώνη ασφαλείας, που βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία του ΟΗΕ, στο δικοινοτικό χωριό Πύλα και τις αναφορές για επιθέσεις από τουρκοκυπριακές δυνάμεις σε ειρηνευτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών.

Καταδικάζουμε τις επιθέσεις κατά της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ και τις ζημιές σε οχήματα του ΟΗΕ από το προσωπικό της τουρκοκυπριακής πλευράς σήμερα το πρωί. Οι απειλές για την ασφάλεια των μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ και οι ζημιές σε περιουσίες του ΟΗΕ συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Αυτές οι ενέργειες είναι εντελώς απαράδεκτες και υπονομεύουν την ικανότητα του ΟΗΕ να εκπληρώσει την ειρηνευτική εντολή του. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι αυτές οι ενέργειες συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη υπέβαλαν πρόταση για την αντιμετώπιση των τουρκοκυπριακών ανησυχιών στην περιοχή.

Προτρέπουμε τις τουρκοκυπριακές αρχές να σταματήσουν αμέσως την κατασκευή. Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα 2674 του ΣΑ των ΗΕ (30 Ιανουαρίου 2023), οι πλευρές θα πρέπει να σέβονται την εξουσιοδοτημένη αρχή της UNFICYP και την οριοθέτηση της νεκρής ζώνης, να απέχουν από μονομερείς ενέργειες κατά παράβαση αυτής και να απομακρύνουν όλες τις μη εξουσιοδοτημένες κατασκευές.

Καλούμε τις τουρκοκυπριακές αρχές να απέχουν από περαιτέρω κλιμακωτικές ενέργειες, που κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τις προοπτικές επιστροφής στις συνομιλίες διευθέτησης και να σταματήσουν αμέσως κάθε μορφή βίας κατά των μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ που αναπτύσσονται στην περιοχή.

Οι μονομερείς ή κλιμακωτές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών, που θα μπορούσαν να αλλάξουν το status quo κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός ή την καταπάτηση στη νεκρή ζώνη, πρέπει να σταματήσουν, επιτρέποντας τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την επανάληψη των διαπραγματεύσεων. Επαναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ και στον Ειδικό Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, Κόλιν Στιούαρτ, στη δέσμευσή τους με τα μέρη για την αποφυγή εντάσεων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν μια ειρηνική διευθέτηση.

Τονίζουμε την επείγουσα ανάγκη να διορίσει ο Γενικός Γραμματέας έναν απεσταλμένο του ΟΗΕ και καλούμε και τις δύο πλευρές να παραμείνουν ευέλικτες και ανοιχτές στη λήψη μέτρων για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

