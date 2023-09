Συναντήσεις Μητσοτάκη με Στόλτενμπεργκ και Νοτιοκορεάτη πρόεδρο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, όπως αναφέρει η ελληνική πλευρά.

Good meeting with Prime Minister Mitsotakis @PrimeministerGR of our valued Ally #Greece. We discussed the importance of continued support to Ukraine, and #NATO’s increased focus on addressing the security impact of climate change. #UNGA pic.twitter.com/B712VvdF4r

