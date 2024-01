Νταβός: Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με Φον Ντερ Λάιεν

Με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Νταβός.

Στη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ο Ελληνας πρωθυπουργός και η πρόεδρος της Κομισιόν αντάλλαξαν απόψεις για την ατζέντα του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου και ειδικότερα για την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συζητήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως «είχαμε μια καλή συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενόψει του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

A good chat with @kmitsotakis ahead of the Special European Council.

Supporting Ukraine, building a stronger industrial base, managing migration, all of this requires a united European answer.

And we are confident that we will get there. pic.twitter.com/bsm6CUGnSQ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2024