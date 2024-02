Το 5ο Φόρουμ για τη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο στις 12-13 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον

Η αγγλόφωνη έκδοση της «Καθημερινής» μαζί με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας (HALC) οργανώνουν για 5η συνεχόμενη χρονιά στην Ουάσιγκτον, τη Δευτέρα και την Τρίτη 12-13 Φεβρουαρίου, το Συνέδριο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το συνέδριο, που έχει καθιερωθεί ως ορόσημο για τις διμερείς και περιφερειακές σχέσεις με τις ΗΠΑ, θα εμβαθύνει σε θεματολογία που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, το κλίμα, την αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής, τους νέους ενεργειακούς και οικονομικούς διαδρόμους σε ΝΑ Ευρώπη και Ασία, τη σταθερότητα στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή, τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την αμερικανική παρουσία στην περιοχή, αλλά και την ενίσχυση των οικονομικών συνεργασιών μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και των ΗΠΑ.

Μεταξύ των ομιλητών ξεχωρίζουν ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Geoffrey Pyatt, οι αναπληρωτές βοηθοί υπ. Εξωτερικών Gabriel Escobar, Joshua Huck και Kimberly Harrington, οι πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα, George Tsunis, και στην Κύπρο, Julie Fischer, και μέλη του Κογκρέσου και της Γερουσίας, όπως ο γερουσιαστής του Maryland, Chris Van Hollen, και η ελληνικής καταγωγής βουλευτής της Νέας Υόρκης Nicole Malliotakis, αλλά και ο υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας, Assen Vassilev.

Από την ελληνική κυβέρνηση θα συμμετάσχουν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Καιρίδης και η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ενώ μεταξύ των ομιλητών θα είναι και η πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αικατερίνη Νασίκα.

Ηχηρή θα είναι η παρουσία ειδικών από τον ακαδημαϊκό χώρο και από τη διπλωματία, αλλά και σημαντικών think tanks που εστιάζονται στις εξελίξεις στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν στα American Enterprise Institute, Foundation for Defense of Democracies, Center for European Policy Analysis (CEPA) και Jewish Institute for National Security of America (JINSA) με κορυφαίους αναλυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής, Institute of Global Affairs, American College of Greece, Κωνσταντίνος Φίλης, ο διπλωματικός σύμβουλος του αρχηγού του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ευάγγελος Καλπαδάκης, o ιδρυτής του Cyprus Forum, Νικόλας Κυριακίδης, και ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του ΟΠΑ, Νίκος Βέττας.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα με τους ομιλητές εδώ.