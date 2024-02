Γ. Γεραπετρίτης: Η απόκτηση των F-35 αποδεικνύει το βάθος των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ

Με την τελετή υπογραφής από τον Γιώργο Γεραπετρίτη της πράξης προσχώρησης της Ελλάδας στις Συμφωνίες διαστημικής συνεργασίας «Artemis», ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Μετά το πέρας της συνάντησης, Γιώργος Γεραπετρίτης και Αντονι Μπλίνκεν κήρυξαν την έναρξη του 5ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, στον οποίο συμμετείχαν η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε πως «μέσω του στρατηγικού διαλόγου, μπορούμε να ορίσουμε ένα όραμα και να ενισχύσουμε πολιτικές που βασίζονται σε κοινές αξίες, ώστε να συνεργαστούμε για την ευημερία των εθνών μας και την παγκόσμια ειρήνη».

Σύμφωνα με τον Ελληνα ΥΠΕΞ, η επικείμενη απόκτηση έως και 40 μαχητικών F-35 «αποδεικνύει το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και αναδεικνύει την εξαιρετική αμυντική μας συνεργασία, όπως αυτή διέπεται από την MDCA». «Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα αλληλοσυμπληρώνονται, κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι τους για να συμβάλουν στην περιφερειακή και παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας», πρόσθεσε.

🌌FM G.Gerapetritis signed Greece’s accession to the “Artemis” Space Coop.Accords in the presence of Secretary of State A.Blinken @SecBlinken, @NASA Admin. B.Nelson @SenBillNelson &President of Hellenic Space Center I.Daglis

🇬🇷 becomes the 35th country to join “Artemis” Accords pic.twitter.com/wbD01Bfjxt

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 9, 2024