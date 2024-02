Τουρκία: Navtex για ασκήσεις στο Αιγαίο

Navtex με την οποία δεσμεύει μεγάλη περιοχή στο Αιγαίο για αεροναυτικές ασκήσεις εξέδωσε τη Δευτέρα η Τουρκία.

Ασκήσεις, χωρίς πυρά, θα πραγματοποιηθούν στο Αιγαίο την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, από τις 6 ως τις 10 το πρωί.

Επισημαίνεται πως με δεύτερη Navtex που εξέδωσε, η Αγκυρα αναφέρεται και στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.

Παραθέτοντας τα ονόματα σειράς ελληνικών νησιών, η Navtex αναφέρει πως «βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς, σύμφωνα με την απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 1914 της Διάσκεψης του Λονδίνου, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του 1923 σχετικά με το καθεστώς των τουρκικών στενών και τη Συνθήκη Ειρήνης του 1947 στο Παρίσι. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε στρατιωτική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να διεξάγεται στα χωρικά ύδατα των εν λόγω νησιών».

«Ωστόσο, κατά καιρούς ορισμένοι σταθμοί εκπέμπουν οδηγίες προς ναυτιλλομένους ότι θα διεξαχθούν στρατιωτικές δραστηριότητες σε περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων των εν λόγω νησιών, οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών», προστίθεται ακόμη.

Η Navtex περί «αποστρατιωτικοποίησης»

TURNHOS N/W : 0156/24 (İzmir NAVTEX Station)

TURNHOS N/W : 0156/24

AEGEAN SEA

1. TASOS, AYA EVSTRATIOS, PSARA, SAMOTHRACE, LEMNOS, MYTILENE, CHIOS, NIKARIA, SAMOS, STAMPALIA, RHODES, CALKI, SCARPANTO, CASOS, PISCOPIS (TILOS), MISIROS (NISYROS), CALIMNOS, LEROS, PATMOS, LIPSOS, SIMI, COS, CASTELLORIZO ISLANDS ARE IN A NON-MILITARY STATUS IN ACCORDANCE WITH THE DECISION OF 13 TH FEBRUARY 1914 BY THE CONFERENCE OF LONDON, 1923 LAUSANNE PEACE TREATY, 1923 CONVENTION RELATING TO THE REGIME OF THE TURKISH STRAITS AND 1947 PARIS PEACE TREATY. THEREFORE ANY MILITARY ACTIVITY SHOULD NOT BE CONDUCTED IN THE TERRITORIAL WATERS OF THOSE ISLANDS.

2. HOWEVER, FROM TIME TO TIME SOME STATIONS BROADCAST NAVIGATIONAL WARNINGS THAT MILITARY ACTIVITIES WILL BE CARRIED OUT IN THE AREAS INCLUDING THE TERRITORIAL WATERS OF THOSE MENTIONED ISLANDS THAT MAY ENDANGER THE SAFETY OF NAVIGATION IN VIOLATION OF INTERNATIONAL TREATIES.

3. CAUTION IS ADVISED AGAINST SUCH ACTIVITIES THAT MAY JEOPARDISE SAFETY OF NAVIGATION.

4. CANCEL THIS MESSAGE 161700Z FEB 24.

Η Navtex για τις αεροναυτικές ασκήσεις

TURNHOS N/W : 0155/24 (İzmir NAVTEX Station)

TURNHOS N/W : 0155/24

AEGEAN SEA

1. AERONAUTICAL EXERCISES WITHOUT FIRING, ON 14 FEB 24 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

38 00.03 N – 026 27.17 E

37 58.35 N – 025 11.78 E

37 36.00 N – 025 30.00 E

37 53.98 N – 026 36.00 E

CAUTION ADVISED

2. CANCEL THIS MESSAGE 141100Z FEB 24