Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με τον Ινδό ΥΠΕΞ: Mεγάλα περιθώρια ενίσχυσης διμερούς συνεργασίας

Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ, σήμερα στο Νέο Δελχί εν όψει και της αυριανής επίσκεψης του Ελληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία.

Ο Ελληνας ΥΠΕΞ υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς των δύο λαών και των δύο πολιτισμών και επισήμανε ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας των δύο χωρών για την από κοινού αντιμετώπιση προκλήσεων, μεταξύ των οποίων οι επιπτώσεις της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

🇬🇷🤝🇮🇳

FM George Gerapetritis w/ #India counterpart @DrSJaishankar in New Delhi. Discussions focused on bilateral ties ahead of the upcoming state visit of the Greek PM to India and on the IMEC corridor as a bridge bringing together India & Europe. pic.twitter.com/ERku92bX8d

