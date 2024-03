Γάζα: Πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια αποπλέει τις επόμενες ώρες από τη Λάρνακα

Εντός των επόμενων ωρών θα αποπλεύσει το ισπανικό πλοίο Open Arms από τη Λάρνακα με προορισμό τη Γάζα, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Να σας αναφέρω ότι το επόμενο εικοσιτετράωρο θα αποπλεύσει το πλοίο από τη Λάρνακα, δεν μπορώ να πω τη συγκεκριμένη ώρα για λόγους ασφάλειας», τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι «είμαστε σε συνεχή επαφή με τα κράτη που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία».

Ο Χριστοδουλίδης ανέφερε επίσης ότι η Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης διατηρεί άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη στην περιοχή και προσπαθεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων της να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων.

3 weeks ago, the #OpenArms ship, in collaboration with @WCK, docked in Cyprus for a joint mission. What initially appeared as an insurmountable challenge is now on the verge of realization.

The endeavor to establish a humanitarian maritime corridor in #Gaza is making progress,… pic.twitter.com/njaOxGZtnn

— Open Arms ENG (@openarms_found) March 8, 2024