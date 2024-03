Πρώτη άσκηση εκτός συνόρων για τα ελληνικά Rafale

Την πρώτη τους άσκηση εκτός συνόρων πραγματοποίησαν τα ελληνικά Rafale, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία.

«Τα Rafale πετούν πάνω από τη γενέτειρά τους στην πρώτη τους άσκηση εκτός συνόρων», έγραψε στον λογαριασμό της στο Χ η Πολεμική Αεροπορία. Μάλιστα, η ανάρτηση συνοδεύεται από δύο φωτογραφίες και ένα σύντομο βίντεο.

Στην ίδια ανάρτηση, επισημαίνεται η τοποθεσία Mont-de-Marsan, η οποία βρίσκεται στη νοτιοδυτική Γαλλία.

📍Mont de Marsan 🇫🇷

🇬🇷 Rafale flying over birthplace in their first out-of- border exercise #VOLFA24! @Armee_de_lair pic.twitter.com/moOrwhTqXD

— Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) March 22, 2024