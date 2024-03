Μόντρεαλ: Μητσοτάκης – Τριντό παρακολούθησαν την παρέλαση της 25ης Μαρτίου (βίντεο)

Tην παρέλαση στο Μόντρεαλ για την επέτειο της 25ης Μαρτίου παρακολούθησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στον Καναδά, την πρώτη που πραγματοποιεί Ελληνας πρωθυπουργός μετά το 1983.

Στην παρέλαση έδωσε το «παρών» και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» έγραψε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ζήτω η Ελλάς! Δεν θα έχανα την παρέλαση για τίποτα στον κόσμο – και αυτή τη φορά έφερα και έναν ειδικό καλεσμένο να τη γιορτάσει μαζί μας: τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Zito i Hellas! When it comes to Papineau’s Greek Independence Day Parade, I wouldn’t miss it for the world – and this time, I brought a special guest to celebrate alongside us: @KMitsotakis! 🇨🇦🇬🇷 pic.twitter.com/hF21bAb8fH

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 25, 2024