Φρεγάτα «Νέαρχος»: Τοποθετήθηκε ο κεντρικός ιστός PSIM

Για την πρόοδο των εργασιών ναυπήγησης της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας, με την ονομασία «Νέαρχος», η οποία κατασκευάζεται στο Λοριάν της Γαλλίας, ενημερώνει με ανάρτησή της η Naval Group.

Οπως αναφέρει σε μήνυμά της στην πλατφόρμα Χ, την περασμένη εβδομάδα τοποθετήθηκε στη φρεγάτα το «κατάρτι», δηλαδή ο ολοκληρωμένος ιστός αισθητήρων PSIM (Panoramic Sensors & Intelligence Module).

«Μετά την Amiral Ronarc’h και την Κίμων, ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα η ανέγερση του PSIM στη φρεγάτα Νέαρχος», σημειώνεται στην ανάρτηση.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά τεχνική και εξειδικευμένη επιχείρηση, καθώς το PSIM αποτελεί ένα συμπύκνωμα ευαίσθητων τεχνολογιών και αισθητήρων», επισημαίνει η Naval Group.

