Τζο Μπάιντεν: Ο μόνος λόγος που στέκομαι εδώ είναι η ελληνική κοινότητα

Ενθερμη υποδοχή επιφύλαξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, στα μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας που προσκάλεσε στη δεξίωση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας στον Λευκό Οίκο.

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θυμήθηκε πως όταν ήταν 29 ετών, η στήριξη των Ελληνοαμερικανών βοήθησε να εκλεγεί γερουσιαστής στο Ντελαγουέρ.

«O μόνος λόγος που είμαι σε θέση να στέκομαι εδώ, είναι η ελληνική κοινότητα. Αυτό δεν είναι υπερβολή, ο Λευκός Οίκος είναι το σπίτι σας και είστε ένας από τους λόγους για τους οποίους βρίσκομαι εδώ και για τους οποίους αυτός ο Οίκος είναι εδώ».

Στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν στην αίθουσα, εμφανίστηκε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για τους ιστορικούς δεσμούς, σχολιάζοντας πως το παρατσούκλι του «Μπαϊντενόπουλος» είναι το «δεύτερο όνομά του».

«Από την υπεράσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την προώθηση των πολιτικών δικαιωμάτων μέχρι την προσπάθεια να κάνουμε το έθνος μας πιο ελεύθερο και δίκαιο, οι Ελληνοαμερικανοί έχουν ωθήσει τη χώρα μας προς τα εμπρός, ανάβοντας τη φλόγα της ελευθερίας που φούντωσε για πρώτη φορά στην Αθήνα πριν από χιλιάδες χρόνια. Σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, είχα την τύχη να δω αυτή την καρδιά, την ελπίδα και τη δέσμευση από κοντά και άντλησα έμπνευση από Ελληνοαμερικανούς φίλους, οικογένειες, ηγέτες και πολιτικούς μέντορες. Καλώς ήρθατε στον Λευκό Οίκο, αυτό είναι το σπίτι σας, και είστε ένα από τους λόγους που εγώ είμαι εδώ και που αυτός ο Οίκος είναι εδώ. Σήμερα γιορτάζουμε τα 203 χρόνια της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

.@POTUS the only reason I am able to stand here is because of the Greek community. That’s not hyperbole/White House is your house, and you’re one of the reasons why, I’m here and why this house is here. pic.twitter.com/IDkxyTwrlH

