Ναυτικό μπλόκο στον Λακωνικό για το ρωσικό πετρέλαιο

Να δώσει μια έμμεση αλλά κατά το δυνατόν καθοριστική λύση στο φαινόμενο της μεταφόρτωσης πετρελαίου στον Λακωνικό Κόλπο, η οποία έχει καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια και αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις παράκαμψης των δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, επιχειρεί η κυβέρνηση.

Οι μεταφορτώσεις πετρελαίου, εν ολίγοις η αναβάπτιση του ρωσικού πετρελαίου διά της μετάγγισής του σε πλοίο που είναι «καθαρό» από κυρώσεις, γίνονται σε διεθνή ύδατα εντός του Λακωνικού Κόλπου, δηλαδή σε απόσταση μεγαλύτερη των έξι ναυτικών μιλίων από τη ξηρά. Αυτή η πραγματικότητα ουσιαστικά υπαγορεύει και το εύρος της αντίδρασης των ελληνικών αρχών, καθώς το Λιμενικό Σώμα δεν μπορεί να προβεί σε έλεγχο ή νηοψία σε εμπορικά πλοία εκτός των χωρικών υδάτων, παρά μόνον αν αυτά πλέουν υπό ελληνική σημαία. Ούτε, βεβαίως, και υπάρχει κάποια διεθνής αποστολή ή ειδική εντολή που να επιτρέπει τις νηοψίες σε διεθνή ύδατα, όπως για παράδειγμα με την αποστολή «Ειρήνη» της Ε.Ε. για την τήρηση του εμπάργκο όπλων προς τη Λιβύη.

Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να δεσμευθεί ολόκληρη η περιοχή του Λακωνικού Κόλπου που συμπίπτει με τα διεθνή ύδατα για ασκήσεις του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.), προκειμένου να αποτραπεί η παρουσία άλλων πλοίων. Συγκεκριμένα, με την οδηγία προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) υπ’ αριθμόν 378/24 ανακοινώθηκαν ασκήσεις του Π.Ν. από την 1η έως και τις 9 Μαΐου.

For reasons unknown, the Laconian Gulf in Greece, used as a transshipment point for Russian oil; was completely vacated of major tankers on the afternoon of 2024-05-01. The STS transfers are now taking place directly south of the gulf. Maritime data by @MarineTraffic, a @Kpler… pic.twitter.com/9WUPircXTi

— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) May 3, 2024