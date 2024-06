ΟΗΕ: Η Ελλάδα εξελέγη μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-26

Η Ελλάδα εξελέγη σήμερα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συγκεντρώνοντας 182 ψήφους στην ψηφοφορία για την ανάδειξη από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των πέντε μη μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-26.

#GreeceUNSC 🇺🇳

A proud moment for 🇬🇷!#Greece has been elected to the UN Security Council for the 2025-2026 term with the support of 182 states. pic.twitter.com/RkMF1KMEuE

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 6, 2024