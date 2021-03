Νίκολας Μπερνς: Η κυβέρνηση δικαίως αρνείται το αίτημα Κουφοντίνα

«Η ελληνική κυβέρνηση δικαίως αρνείται που κάνει χάρες στον καταδικασμένο για τρομοκρατία Δημήτρη Κουφοντίνα», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός πρώην πρέσβης στην Αθήνα Νίκολας Μπερνς.

Προσθέτει μάλιστα ότι «η τρομοκρατική οργάνωση “17 Νοέμβρη” είχε δολοφονήσει πέντε μέλη του προσωπικού της αμερικανικής πρεσβείας μεταξύ 1975-1991, καθώς και πολλούς Έλληνες».

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ», υπογραμμίζει.

The Greek government is right to refuse to coddle the convicted terrorist Dimitris Koufoudinas. He and the terrorist group 17 November murdered five members of the U.S. Embassy staff between 1975-1991 and many Greeks. We will never forget. #Greece https://t.co/R0rg9EMvlq

